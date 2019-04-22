Футбол

Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»Soccer.ru вчера в 13:28

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 21 апреля
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от "Эвертона" (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ. В игре с "Эвертоном" на поле как будто бы была другая команда, а не "Манчестер Юнайтед". Это плохо для нас, для истории клуба, для болельщиков.
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