Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»Soccer.ru вчера в 13:28

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от "Эвертона" (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ. В игре с "Эвертоном" на поле как будто бы была другая команда, а не "Манчестер Юнайтед". Это плохо для нас, для истории клуба, для болельщиков.

Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»

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