Футбол
Погба: «Очень рад победе и своему дублю»
Погба: «Очень рад победе и своему дублю»Евро-футбол.ру05:19
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился эмоциями после домашней победы над "Хаддерсфилдом" (3:1).
Евро-футбол.ру05:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» выиграть второй матч под руководством Сульшера
Советский спортвчера в 11:49
Уле Гуннар Сульшер: «Пока не привык к тому, что являюсь главным тренером „МЮ“»
Спорт-Экспрессвчера в 13:31
Дубль Погба принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Хаддерсфилдом» в 19-м туре АПЛ
RT на русскомвчера в 11:55
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО Forex Club, ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний
Последние испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" показали, что его боевой блок способен разгоняться до скорости в 27 Махов.
Обновлено в 09:12
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Экономика
Турция с 1 января 2019 года вводит налог для всех туристов
По отзывам туроператоров, с туристов, которые уже купили туры в Турцию на лето 2019 года, вероятнее всего никаких доплат в размере 1,5 евро из-за введения нового налога требовать уже не будут.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Транспорт
В Минтрансе поддержат снижение нештрафуемого порога
«Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей.
Обновлено в 09:56
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправности
Пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:43
Общество
Роскомнадзор направил «Кэшбери» уведомление о блокировке ее сайтов
Роскомнадзор направил компании «Кэшбери» уведомление о блокировке ее сайтов.
Обновлено в 09:46
Космос
Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России
Обновлено в 08:48
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Общество
В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России
Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России.
Обновлено в 05:44
Общество
Глава Росгвардии Золотов рассказал, что его внук учится в Англии
Золотов не скрывает, что гордится внуком. По его словам, через три года он вернется и будет хорошим экономистом, пишет КП.
Обновлено в 00:16
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
Обновлено в 06:01
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
Обновлено вчера в 12:22
Спорт
Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, не примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено в 09:14
Футбол
Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол в «Бутырке»
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые в настоящее время находятся в СИЗО по обвинению в нанесении побоев и в хулиганстве, не сыграют в футбол против команды сотрудников учреждения, так как анонсированного ранее матча не будет.
Обновлено в 05:28
Политика
Буту предлагали рассказать о коррупции в России в обмен на защиту
Обновлено в 08:42
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия
Скончался фанат «Интера», сбитый фургоном с фанатами «Наполи»
Обновлено в 06:56