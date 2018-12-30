Футбол

Погба: «МЮ» при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью
РИА Новости
вчера в 16:43

Манчестер Юнайтед — Борнмут
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
5′
Поль Погба
33′
Эшли Янг
36′
Маркус Рэшфорд
45′
45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
51′
66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
70′
Ромелу Лукаку
72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
76′
Эрик Бертран Байи
79′
82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
82′
"Манчестер Юнайтед" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера больше атакует и создает моментов, чем при прежнем рулевом Жозе Моуринью, и футболистам команды это нравится, заявил полузащитник английского клуба Поль Погба.
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