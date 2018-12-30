"Манчестер Юнайтед" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера больше атакует и создает моментов, чем при прежнем рулевом Жозе Моуринью, и футболистам команды это нравится, заявил полузащитник английского клуба Поль Погба.

Погба: «МЮ» при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью

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