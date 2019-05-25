Армия и оружие

Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видеоЭкономика сегодня 13:21

Американские кадеты побывали в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На полигоне они попробовали управлять советским танком Т-64. Результат их усилий сняли на видео.
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Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

Газета.Ru10:29

Появилось видео езды американцев на советском танке Т-64

Московский Комсомолец10:04

Американские курсанты провели тест-драйв танка Т-64

Взгляд.рувчера в 12:13

В Сети появилось видео езды американских кадетов на советском танке Т-64

РИА Новости09:40

Появилось видео езды американских кадетов на Т-64

Lenta.ru09:06

Видео: Кадеты США провели тест-драйв танка Т-64

Российская газета05:53

Американские кадеты прокатились на советском танке

News.ru09:59
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Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

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Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
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Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу

Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

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Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

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Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
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Политика

«Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре

По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.
Обновлено в 21:06
Политика

Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел

Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее.
Обновлено в 20:03
Гаджеты

Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro

Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
Обновлено в 16:49
Общество

Шествие трудовых коллективов в честь Дня города началось в Чите

Обновлено в 21:31
Происшествия

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Иркутске потушили пожар в торговом центре

Обновлено в 21:43
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка

Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48
Политика

Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло

Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено в 20:27
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 21:36
Политика

Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:21
Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19
Космос

Отправил импульс после пробуждения: ученые нашли магнетар, который плотнее черной дыры

К пребольшому сожалению, ученые пребывают в замешательстве, поскольку не могут понять, что побуждает магнетаров засыпать и пробуждаться.
Обновлено в 12:46
Общество

Россияне отказались от вина в пользу пива

Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 09:41
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Космос

Комета помогла создать новый способ получения кислорода на Марсе

Обновлено в 06:59
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново.
Обновлено в 06:28
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