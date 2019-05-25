Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видеоЭкономика сегодня 13:21

Американские кадеты побывали в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На полигоне они попробовали управлять советским танком Т-64. Результат их усилий сняли на видео.

Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видео

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