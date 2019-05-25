Армия и оружие
Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видеоЭкономика сегодня 13:21
Американские кадеты побывали в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На полигоне они попробовали управлять советским танком Т-64. Результат их усилий сняли на видео.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
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Происшествия
Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу
Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.
Обновлено в 18:12
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Музыка
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Политика
«Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре
По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.
Обновлено в 21:06
Политика
Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее.
Обновлено в 20:03
Гаджеты
Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro
Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено в 21:43
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48
Политика
Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло
Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено в 20:27
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина
В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:21
Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»
По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19
Космос
Отправил импульс после пробуждения: ученые нашли магнетар, который плотнее черной дыры
К пребольшому сожалению, ученые пребывают в замешательстве, поскольку не могут понять, что побуждает магнетаров засыпать и пробуждаться.
Обновлено в 12:46
Общество
Россияне отказались от вина в пользу пива
Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 09:41
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново.
Обновлено в 06:28