Армия и оружие

Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видеоЭкономика сегодня 13:21

Американские кадеты побывали в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На полигоне они попробовали управлять советским танком Т-64. Результат их усилий сняли на видео.
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Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

Газета.Ru10:29

Появилось видео езды американцев на советском танке Т-64

Московский Комсомолец10:04

Американские курсанты провели тест-драйв танка Т-64

Взгляд.рувчера в 12:13

В Сети появилось видео езды американских кадетов на советском танке Т-64

РИА Новости09:40

Появилось видео езды американских кадетов на Т-64

Lenta.ru09:06

Видео: Кадеты США провели тест-драйв танка Т-64

Российская газета05:53

Американские кадеты прокатились на советском танке

News.ru09:59
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия

В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский

Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей.
Обновлено в 08:19
Музыка

Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 11:25
Кино

Фигуристка Загитова заявила, что обожает свой Instagram-аккаунт

Обожаю свой Instagram-аккаунт, ведь именно там общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь.
Обновлено в 14:17
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:16
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Культура

Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов

Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Обновлено в 17:25
Космос

Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек

В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено в 15:36
Здоровье

Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени

Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
Обновлено в 00:14
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