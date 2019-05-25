Армия и оружие
Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видеоЭкономика сегодня 13:21
Американские кадеты побывали в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На полигоне они попробовали управлять советским танком Т-64. Результат их усилий сняли на видео.
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Происшествия
В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский
Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
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Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
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Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
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Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей.
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Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
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Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
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Фигуристка Загитова заявила, что обожает свой Instagram-аккаунт
Обожаю свой Instagram-аккаунт, ведь именно там общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
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Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
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Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:16
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Авто
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП
Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Культура
Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов
Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 17:59
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Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек
В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено в 15:36
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Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени
Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
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