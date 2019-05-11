Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти регионаГазета.Ru 03:12

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, этим украинцы делятся в соцсетях.

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

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