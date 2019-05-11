Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти регионаГазета.Ru 03:12
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, этим украинцы делятся в соцсетях.
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Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Обновлено в 04:54
Кино
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Футбол
Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»
Евгений Огурцов из Новочебоксарска болеет за ЦСКА так сильно, что в нём прорезался поэтический дар.
Обновлено в 04:05
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Напомним, украинский журналист Анатолий Шарий в одном из своих видео утверждал, что Гройсман прошёл через операцию — так называемое ушивание желудка — именно так ему и удалось сбросить вес.
Обновлено в 04:40
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Авто
В семье не без спорткара: видео тест-драйв LADA Vesta Sport
Несмотря на финансовые сложности, тольяттинцы таки пустили LADA Vesta Sport в серию.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»
Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Политика
Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может
Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Футбол
Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
Обновлено в 00:11
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Общество
Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом
Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом».
Обновлено вчера в 15:12
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В США клоун напугал целый город, заманивая детей конфетами
В американском штате Теннеси город Кларксвилл перепугал подозрительный клоун, который с помощью конфет заманивал школьников младших классов в свою машину.
Обновлено в 04:28
Футбол
Гвардиола: «Одна ошибка судьи может решить судьбу титула чемпиона АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что любая мелочь может лишить его клуб чемпионского титула АПЛ.
Обновлено в 02:27
Политика
Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах
В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Финляндия ужесточит наказание за вылов редкой рыбы
Министерство сельского и лесного хозяйства увеличит санкции за ловлю сайменского лосося, речного угря, речной миноги, кумжи, европейского хариуса, арктического голца, речных раков и сига, сообщает Yle.
Обновлено в 01:15