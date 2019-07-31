Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиляРоссийская газета 04:45
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC. Речь идет о тех людях, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, опередив Индию, Великобританию, США и Германию.
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.Коммерсантъвчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Общество
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Экс-политик пояснил, что пчелы не терпят контактов с химией, однако они становятся возможны, когда рядом с пасекой выращивается рапс Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что, по его мнению, причиной массовой гибели пчел в России стали инсектициды, распыляемые на соседствующих с пасеками рапсовых полях, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос
Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:57
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Самаре
В аэропорту «Курумоч» города Самара самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку.
Обновлено в 01:43
Футбол
Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео
Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.
Обновлено в 04:56
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
В Канаде обнаружены останки доисторического существа, похожего на придуманого писателем Говардом Лавкрафтом «Ктулху».
Обновлено в 02:21
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Общество
Вода приближается. Комсомольск-на-Амуре готовится к паводку
Решение о вводе режима ЧС было принято, так как есть опасения в возможности критичного для Комсомольска-на-Амуре подъема воды в 6 — 6,5 метров.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Мали террористы повредили российский вертолет
Источник сообщил, что в Мали при нападении террористов на аэропорт Гао был поврежден находившийся на площадке вертолет Ми-8 российской авиакомпании Utair.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Медики назвали первый признак алкоголизма
Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Рома» может отказаться от Алдервейрелда в пользу Ловрена
«Рома» собирается приобрести защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена после того, как цена на защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда увеличилась до 40 млн евро, об этом сообщает телеканал Sportitalia.
Обновлено в 05:42
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание российского танкера Nika Spirit
В конце июля Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Nika Spirit.
Обновлено в 02:51
Авто
Opel Combo Life оснастили новым мотором
Компания Opel оснастила модель Combo Life новой силовой установкой.
Обновлено в 05:45
Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
В Министерстве сельского хозяйства России спрогнозировали резкий рост урожая в теплицах, который вырастет на 38,5%, до 1,4 млн тонн, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
«Бэйцзин Гоань» после приобретения Фернанду уволил главного тренера
Московский клуб отдал 27-летнего бразильца в аренду, китайская сторона заплатила за сделку 5,4 миллиона евро.
Обновлено в 04:53
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Общество
В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и град
Обновлено в 05:50