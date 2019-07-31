Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиляРоссийская газета 04:45

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC. Речь идет о тех людях, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, опередив Индию, Великобританию, США и Германию.
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с чего всё началось

Время брать такси до булочной

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.
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