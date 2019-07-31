Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиляРоссийская газета 04:45
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC. Речь идет о тех людях, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, опередив Индию, Великобританию, США и Германию.
Читать в источнике
Оценить177
с чего всё началось
Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.Коммерсантъвчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Наука
Найдены бактерии, помогающие худеть
Исследователи из Университета штата Юта (США) определили особый класс кишечных бактерий, который предотвращает ожирение у мышей.
Обновлено 28 июля в 09:43
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Финансы
Сбербанк заработал 250 млрд рублей за квартал
Кредитный портфель банка за квартал снизился на 1%, при этом розничный – вырос на 4,2% до 7,3 трлн руб.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин посоветовал Памфиловой «посылать подальше» тех, кто давит на ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 31 июля, в ходе заседания рассказала, какой наказ дал российский лидер Владимир Путин.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено вчера в 21:23
Интернет
Google представила обновление для браузера Chrome
Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных Сил России
С 1 августа 2019 года Банк России начнет выпускать в обращение три памятные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации».
Обновлено в 05:59
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Общество
Юрист прокомментировал инструкции волонтёрам Навального на митингах
Владимир Ботнев, доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, прокомментировал организацию несогласованных акций, о которых в интервью RT рассказал бывший волонтёр из команды Алексея Навального Пётр Проскуркин.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл не пустили на вечеринку из-за цвета кожи
Как сообщает The Guardian, у Наоми и ее чернокожей подруги были приглашения на мероприятие, проходящее в отеле.
Обновлено в 03:45
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:00
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Политика
Названы сроки возвращения украинских моряков на родину
Задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить под личное поручительство украинского омбусмена Людмилы Денисовой.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Транспорт
Подтоплены 19 участков автодорог в Иркутской области
Девятнадцать участков дорог остаются подтопленными в Иркутской области из-за повторной волны паводка. Об этом сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Опубликованы кадры крушения 13 вагонов поезда в Чехии
Обновлено в 06:35
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52
Общество
В Свердловскую область идут ливни, грозы и штормовой ветер
Обновлено в 06:24
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты
Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.
Обновлено 29 июля в 02:29
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Единоборства
Bellator пожертвовала деньги семье Максима Дадашева
Американской промоутерская организация Bellator пожертвовало денежные средства в фонд поддержки семьи погибшего российского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 03:44
Путешествия
Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов
Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40