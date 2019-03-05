Транспорт
Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублейREGNUM 04:13
Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Читать в источнике
Оценить357
с чего всё началось
Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга составит около двух тысяч рублей, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, речь идет о цене в будний день при оплате наличными.РИА Новости04:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия
Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции
Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.
Обновлено в 10:56
Авто
Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
По данным издания, стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Обновлено в 04:57
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах
Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Авто
Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Происшествия
На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес
В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Пентагон продолжил убеждать Турцию не закупать ЗРК С-400 у РФ
В Пентагоне рекомендовали не передавать самолеты F-35 Турции, если она закупит комплексы С-400 у России.
Обновлено в 11:04
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Авто
Автомобили Aurus представили на автосалоне в Женеве
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», показали публике на 89-м автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны
Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Главный арбитр КХЛ признал, что судьи не заметили фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком»
Главный рефери Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Артём Анисимов пересмотрел спорный эпизод четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — СКА и выразил мнение, что арбитры встречи пропустили нарушение правил за несколько секунд до решающей шайбы питерцев.
Обновлено в 09:13
Общество
Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира
Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу
По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Общество
Хостелы в жилых домах решили запретить
Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»
Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Политика
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом
Украинский лидер Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом. Основной угрозой для страны в документе назвали политику России.
Обновлено в 08:41
Политика
Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными
По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова является собственником имущества стоимостью не менее миллиарда долларов, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:54
Общество
Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга
Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Политика
Представителя российского МИД не пустили в Чехию
Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста
Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог».
Обновлено в 05:59