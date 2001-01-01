Политика

Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава КрымаКрасная весна 03:45

Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019. Аксенов отметил, что по железной дороге «отставаний по срокам нет».
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Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

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Власти Крыма сообщили об ожидании запуска ж/д сообщения по Крымскому мосту раньше срока

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