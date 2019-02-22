Транспорт

Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабряREGNUM 18:01

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
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с чего всё началось

Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется в сентябре.
ТАСС15:22

Подробнее о событии

Стала известна дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

Телеканал 360°20:12

Стало известно, когда стартует продажа билетов на поезда в Крым

ФАН12:49

Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

Известия17:28

Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

RT на русском15:50

Железнодорожники назвали дату начала движения поездов по Крымскому мосту

ИА Крыминформ15:40

В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту

РБК19:34

Известна дата прихода первого пассажирского поезда в Крым

ForPost11:29
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Политика

Гуайдо подписал первый президентский указ

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.
Обновлено в 19:16
Общество

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено в 17:43
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено в 13:34
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Минобороны опубликовало маршрут российского поезда с трофеями из Сирии

Обновлено в 22:32
Кино

Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» и фильма «Казино» Винни Велла

Ушел из жизни один из самых запоминающихся актеров культового сериала «Клан Сопрано» Винни Велла.
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году

Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 17:59
Политика

США пообещали не допустить господства России в Арктике

Обновлено в 22:15
Космос

Отложен запуск «Союза-СТ» со спутниками OneWeb

Запуск ракеты "Союз-СТ", которая 26 февраля должна была вывести на орбиту спутники компании OneWeb с космодрома в Куру, отложен по меньше мере на один день из-за внештатной ситуации с запуском египетского спутника EgyptSat-A.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста

Подозреваемый в 2009 году уже был осужден по громкому делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 19:19
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Обновлено в 19:49
Политика

Верзилов: Убийцы российских журналистов прилетели в ЦАР из Донбасса

Люди, причастные к убийству российских журналистов в Центральноафриканской республике, могли прилететь из Донбасса и улетели обратно по завершении операции, заявил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в интервью RTVI .
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

Обновлено в 19:30
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ, Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне

Обновлено в 22:16
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено в 22:16
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Космос

Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), лунным космическим аппаратом и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.
Обновлено в 21:35
Общество

В Бурейском районе Приамурья снят режим ЧС

Режим ЧС был введен 18 января в связи с тем, что военные проводили подрывы для ликвидации затора на реке Бурее выше по течению в Хабаровском крае, во время которых могла образоваться волна с высотой гребня до трех метров и в течение 12 часов затопить территорию от затора до Бурейской гидроэлектростанции.
Обновлено в 21:03
Происшествия

Бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке

Обновлено в 20:03
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Директора приморской школы, где устроили самосуд, отстранили от работы

Обновлено в 03:52
Общество

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной

Обновлено в 13:23
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Спорт

Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 15:16
Транспорт

Ryanair и Wizz Air оштрафованы в Италии из-за введения платы за провоз ручной клади

Антимонопольная служба Италии (AGCM) в четверг обнародовала решение о наложении крупных денежных штрафов на двух ведущих бюджетных авиаперевозчиков, активно работающих на местном рынке, — Ryanair и Wizz Air из-за ведения ими новых правил перевозки ручной клади.
Обновлено в 14:48
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