В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.

с чего всё началось

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.

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