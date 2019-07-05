Общество
В России изменились правила работы нотариусовТАСС 01:21
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.
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с чего всё началось
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.Известия01:00
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
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