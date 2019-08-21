Россияне в 2018 году в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, размещенные на сайте статистического ведомства.

с чего всё началось

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно. В июне Минздрав одобрил законопроект о создании в России специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя.

Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак

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