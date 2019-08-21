Общество

Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табакLenta.ru 02:04

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно. В июне Минздрав одобрил законопроект о создании в России специализированных магазинов для продажи табака и алкоголя.
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с чего всё началось

В Росстате рассказали, сколько россияне тратят на покупку алкоголя и табака

Россияне в 2018 году в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, размещенные на сайте статистического ведомства.
ТАССвчера в 19:36

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Росстат посчитал траты россиян на табак и алкоголь

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В Росстате рассказали, сколько россияне тратят на покупку алкоголя и табака

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Стало известно, сколько россияне потратили на алкоголь и табак в 2018 году

Москва 24вчера в 20:26

Стало известно, сколько россияне тратят на алкоголь и табак

РЕН ТВвчера в 19:40

Стали известны траты россиян на покупку алкоголя и табака

Газета.Ru01:16
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