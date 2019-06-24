Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в ГрузиюLenta.ru вчера в 20:22

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров из-за проходящих в Тбилиси политических протестов вынудит более 150 тыс. россиян отказаться от поездки в эту страну.

с чего всё началось

Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о прекращении авиасообщения с Россией. 21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Общество Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Общество Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Авто Составлен ТОП-10 подержанных авто с лучшей защитой от коррозии В десятке подержанных авто с лучшей защитой от коррозии расположились: Lexus RX (2003-2008 г.), BMW 1-Series (2004-2013 г.), Toyota Camry (2006-2011 г.), первое поколение Opel Insignia и пятая генерация BMW 5-Series.

Экономика В России выросли госрасходы на закупки лекарств В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Политика Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске на выборы в Раду Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что недопуск его партии на выборы в украинскую Раду связан с экс-президентом страны Петром Порошенко.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.

Технологии Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.

Путешествия Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.

Спорт Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Общество Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Политика Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Футбол Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Авто Volkswagen сделал фургон для полицейских собак Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.

Экономика Грузия приценивается к санкциям Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.

Энергетика Brent подорожала до $65,5 за баррель За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.