Путешествия

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в ГрузиюLenta.ru вчера в 20:22

Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о прекращении авиасообщения с Россией. 21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.
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с чего всё началось

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров из-за проходящих в Тбилиси политических протестов вынудит более 150 тыс. россиян отказаться от поездки в эту страну.
Коммерсантъвчера в 15:54

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«Коммерсантъ» оценил в 3 млрд рублей потери российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

Интерфакс02:56

Коммерсантъ: Авиакомпании могут потерять до 3 миллиардов рублей из-за запретов полётов в Грузию

Эхо Москвы02:31

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Lenta.ruвчера в 20:22

Авиакомпании потеряют до трех миллиардов рублей из-за запрета полетов в Грузию

Дождь01:55

СМИ узнали, сколько потеряют перевозчики из‐за запрета на полеты в Грузию

Телеканал 360°01:54

«Коммерсантъ» подсчитал ущерб авиакомпаний из-за запрета авиасообщения с Грузией

Говорит Москва00:49

СМИ: Грузия лишится 150 тысяч российских туристов

Московский Комсомолец02:27
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:57, Вашингтон
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Общество

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Авто

Составлен ТОП-10 подержанных авто с лучшей защитой от коррозии

В десятке подержанных авто с лучшей защитой от коррозии расположились: Lexus RX (2003-2008 г.), BMW 1-Series (2004-2013 г.), Toyota Camry (2006-2011 г.), первое поколение Opel Insignia и пятая генерация BMW 5-Series.
Обновлено в 01:27
Экономика

В России выросли госрасходы на закупки лекарств

В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Обновлено вчера в 13:30
Баскетбол

Крис Пол: «Никогда не просил у „Хьюстона“ об обмене»

Обновлено в 01:22
Политика

Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске на выборы в Раду

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что недопуск его партии на выборы в украинскую Раду связан с экс-президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Ростове в столкновении двух автобусов пострадали трое

Обновлено в 02:24
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Технологии

Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании

Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено 22 июня в 13:37
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 00:11
Общество

Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом

Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 01:11
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Volkswagen сделал фургон для полицейских собак

Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку

Обновлено в 02:29
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Экономика

Грузия приценивается к санкциям

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:50
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