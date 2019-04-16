Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцевLenta.ru вчера в 23:43

Более 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года. Об этом рассказала начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, передает «Коммерсант».

Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев

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