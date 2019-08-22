Общество

Подсчитана угроза для экономики от четырехдневной рабочей неделиУралинформбюро 01:49

Эксперты считают, что такая реформа несет серьезную опасность для экономики. В частности, член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов говорит, что идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где люди работают в круглосуточном режиме.
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с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Эксперты рассказали об опасности четырехдневной рабочей недели

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Эксперты рассказали о влиянии четырехдневной рабочей недели на экономику РФ

Аргументы и Фактывчера в 21:07

Эксперты до конца сентября оценят идею сокращения рабочей недели

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Эксперты рассказали о влиянии четырехдневной рабочей недели на экономику

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Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

Lenta.ruвчера в 23:14

Названы плюсы и минусы ввода короткой рабочей недели в России

Телеканал 360°01:51

Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

Известиявчера в 19:58
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Политика

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Кино

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Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
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Происшествия

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Происшествия

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Политика

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
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Происшествия

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

Обновлено в 09:41
Общество

В «Роскачестве» нашли опасные электрочайники

Специалисты «Роскачества» проверили 30 моделей чайников и в восьми из них обнаружили токсичное вещество формальдегид.
Обновлено в 02:37
Технологии

«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G

«Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

IPhone с тройной камерой и рекордно большой MacBook: Bloomberg узнал характеристики новых устройств Apple

Новые смартфоны, которые Bloomberg называет iPhone Pro, станут «наследниками» моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией

Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
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Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Футбол

Галактионов объяснил вызов Чалова в молодежку

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2021 против Сербии и Болгарии.
Обновлено в 09:04
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Интернет

Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске

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Обновлено в 09:47
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills

Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
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Происшествия

Русланом Д. по делу «Нового величия» оказался программист из Молдавии

Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ.
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Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Космос

Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага

Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

Мировая премьера МС-21 состоится на МАКС-2019

27 августа «Объединенная авиастроительная корпорация» представит три опытных образца МС-21 на МАКС-2019 в Жуковском.
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«Куньлунь» обыграл «Трактор» в матче Мемориала Ромазана

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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости педикулезом в Карелии

В прошлом году было зарегистрировано 745 случаев педикулеза (в том числе среди детей до 17 лет – 575 случаев), сообщили в Роспотребнадзоре.
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Кино

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
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Футбол

Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет

Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
Обновлено в 08:36
Экономика

Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО в I полугодии снизилась на 38%

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов.
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Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
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