Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

с чего всё началось

Эксперты считают, что такая реформа несет серьезную опасность для экономики. В частности, член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов говорит, что идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где люди работают в круглосуточном режиме.

Подсчитана угроза для экономики от четырехдневной рабочей недели

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