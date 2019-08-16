Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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