Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для ТрампаLenta.ru вчера в 19:46
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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с чего всё началось
Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.РИА Новостивчера в 12:14
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Обновлено вчера в 10:34
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Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
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Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
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ЦИК Украины назвала последнего победителя на выборах в Раду
Последним стал победитель в 210-м избирательном округе Черниговской области, пишет RT.
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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ФСБ впервые за 20 лет назвала число трудовых мигрантов в России
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Напомним, системы С-400 были развернуты на территории Сирии в ноябре 2015 года.
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Как передает телекомпания Fox News, два человека стали жертвами крушения двухместного легкомоторного самолета в американском Новом Орлеане.
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Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
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