Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для ТрампаLenta.ru вчера в 19:46

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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Эксперт оценил стоимость Гренландии

Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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