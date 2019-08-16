Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для ТрампаLenta.ru 19:46
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.РИА Новости12:14
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
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Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
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Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул
"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
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Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
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Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
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Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Пассажиры А321 сняли момент попадания птиц в двигатель самолета
По предварительной версии, двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птиц. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»
Министерство обороны Украины внезапно прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, сообщили 14 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».
Обновлено вчера в 02:18
Космос
Обнаружены три новые звезды Бета-Цефея
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планете
Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.
Обновлено в 14:38
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено в 20:52
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено в 20:44
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено в 12:29
Здоровье
Шестилетний мальчик никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено в 21:13
Общество
Россиян предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил штрафовать россиян на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за выгул опасных собак без намордника и поводка.
Обновлено в 03:17