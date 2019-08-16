Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

с чего всё началось

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Второго пилота аварийно севшего самолёта А321 госпитализировали Второго пилота Георгия Мурзина, управлявшего самолётом Airbus А321 в момент экстренной посадки в кукурузном поле, госпитализировали в одну из больниц.

Футбол РЖД не снизит финансирование «Локомотива» Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил о том, что руководство РЖД не будет снижать финансирование клуба.

Происшествия В Перми автобус врезался в здание В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Футбол Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".

Футбол «Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России Екатеринбургский «Урал» уступил самарским «Крылья Советов» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 1:3. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене», судил игру Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.

Политика WSJ: Трамп хочет купить Гренландию Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.

Происшествия В крови отравившихся маслом в Ульяновской области обнаружили кумарин В крови жителей Ульяновской области, которые предположительно отравились подсолнечным маслом, был обнаружен кумарин, рассказал 16 августа телеканалу «Россия.24» заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

Здоровье В два раза меньше абортов: на Дону в пять раз выросло число ЭКО За пять лет число процедур экстракорпорального оплодотворения на Дону выросло в пять раз: в 2014 году было проведено 200 оплодотворений в пробирке, а в 2018 — уже 1050.

Общество Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.