Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для ТрампаLenta.ru вчера в 19:46
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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с чего всё началось
Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.РИА Новостивчера в 12:14
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Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
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