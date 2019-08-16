Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для ТрампаLenta.ru вчера в 19:46
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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с чего всё началось
Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.РИА Новостивчера в 12:14
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Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
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В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
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Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
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Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
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Игорь Короткий пластический хирург Ещё об одном необычном эффекте липосакции рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Аделина Алтыева.
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Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 20:48
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Уникальный «живой» экземпляр нового творения «АвтоВАЗа», по-прежнему имеющего все шансы попасть на конвейер для массового тиражирования, сделали авторы хорошо просматриваемого YouTube-канала «ПриветТачка».
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Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
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Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
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Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
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Военно-воздушные силы Сербии получат четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
Обновлено вчера в 10:36
Путешествия
Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России
Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине
Обновлено вчера в 09:39
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Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено вчера в 01:04
Теннис
Рублев пропустил Медведева в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев уступил соотечественнику Даниилу Медведеву в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в американском Цинциннати и пропустил его в полуфинал соревнований.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Политика
Бывший генеральный директор «Рустави 2» основал новую телекомпанию
Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия в субботу заявил о создании телекомпании "Мтавари архи".
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