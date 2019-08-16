Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для ТрампаLenta.ru вчера в 19:46

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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с чего всё началось

Эксперт оценил стоимость Гренландии

Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
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News.ruвчера в 12:17

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РИА Новостивчера в 12:14
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