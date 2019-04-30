Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в ТурцииLenta.ru вчера в 21:53
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник пятизвездочного отеля в районе Бодрум, где остановился политик.
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Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Общество
Медведев предложил разрешить медикам приватизировать служебное жилье
Глава правительства считает необходимым рассмотреть «возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы».
Обновлено в 03:35
Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Транспорт
В ГИБДД решают ставить на учет «проблемных» водителей
В России будет создана специальная база данных со злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые лишены прав.
Обновлено в 03:24
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Экономика
Госдума планирует оценить влияние увеличения НДС на экономический рост
Государственная дума готова потратить 5,6 миллиона рублей на оценку влияния повышения НДС на темпы экономического роста в РФ, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 03:35
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Транспорт
Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве
Пять инвесторов готовы принять участие в конкурсе на создание канатной дороги, проходящей через Химкинское водохранилище от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала", говорится в пресс-релизе департамента по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы.
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Политика
МИД обвинил США в препятствовании работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН при помощи манипуляций с визовыми процедурами, используя тот факт, что штаб-квартира организации расположена в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Для финских военных модернизировали копию автомата Калашникова
Rk (Rynnäkkökivääri – штурмовая винтовка) изготавливается компаниями Valmet и SAKO на базе автомата Калашникова по лицензии, приобретенной еще в 1960 году.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы
Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Авто
Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Авто
Alpina потроллила Mercedes и Porsche в ролике про самый быстрый универсал на планете
В небольшом ролике Alpina сгоняет с полосы суперкар Mercedes-AMG GT R и легко уходит и от него, и от Porsche GT3 RS.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Кино
Крис Пратт опубликовал запрещенное видео со съемок «Мстителей»
Актер Крис Пратт опубликовал в Instagram видео, которое записал во время съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 03:02
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03