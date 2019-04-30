Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в ТурцииLenta.ru вчера в 21:53

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник пятизвездочного отеля в районе Бодрум, где остановился политик.
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Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции

URA.Ruвчера в 22:45

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Газета.Ru03:51

СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции

РБК00:45

Эксперт назвал возможную стоимость отдыха Зеленского в Турции

РИА Новости06:07

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Lenta.ruвчера в 21:53

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Известиявчера в 21:08

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

RT на русскомвчера в 20:53
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Украинский политик
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