с чего всё началось

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет нахождения в ее составе. Он отмечал, что подсчет ущерба, понесенного Крымом, может стать грустной статистикой для киевских властей.

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Экономика Учителям в России поднимут зарплаты В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Кудряшов нашел «копию» Дзюбы в чемпионате Турции Рад, что последние полгода провел в Турции, в таком замечательном клубе, — сказал Кудряшов во время прямого эфира в группе «Матч ТВ» во ВКонтакте.

Армия и оружие Форум «Армия-2019» открылся сегодня в Волгоградской области Волгоградцы, посетившие форум, остались очень довольны, ведь здесь можно было и пострелять, и снаряжение примерить и насладиться боевой мощью российского вооружения.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

Происшествия В России ужесточили наказание для пьяных водителей Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).

Происшествия Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.

Политика Трамп на саммите G20 указал премьеру Испании на его место Президент США Дональд Трамп отказался говорить с и.о. премьера Испании Педро Санчесом. Видеозапись инцидента появилась в испанских СМИ.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Шоу-бизнес Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Экономика Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Происшествия В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Политика Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» в июле Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках G20 в Осаке предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле.

Происшествия Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.

Финансы В ЦБ заявили о росте внешнего долга России Отмечается, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил примерно $468,85 млрд.