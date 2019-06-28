Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе УкраиныГазета.Ru 07:58
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет нахождения в ее составе. Он отмечал, что подсчет ущерба, понесенного Крымом, может стать грустной статистикой для киевских властей.
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с чего всё началось
«Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Госсовета Крыма.RT на русском05:39
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Экономика, износ сетей, блокады: Украина нанесла Крыму 2,5 трлн руб убытков
РИА Новости Крымвчера в 14:13
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