Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе УкраиныГазета.Ru 07:58

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет нахождения в ее составе. Он отмечал, что подсчет ущерба, понесенного Крымом, может стать грустной статистикой для киевских властей.
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«Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей», — говорится в сообщении
 пресс-службы Госсовета Крыма.
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