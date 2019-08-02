Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. По подсчетам ведомства, ущерб от 7,6 тысячи лесных пожаров за указанный период составил 2,4 миллиарда рублей.

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

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