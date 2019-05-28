Экономика
Ущерб от космических аварий в РФ превысил 36 млрд рублейПолит.ру 04:52
Космические аварии за период 2010-2018 годы нанесли российскому бюджету ущерб в более чем 35 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства, который цитирует РИА Новости. За девять лет 11 космических пусков завершились аварийно.
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