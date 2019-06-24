Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристовГазета.Ru 11:32

В Тбилиси заняты оценкой возможных потерь для страны из-за протестов и столкновений в стране. Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
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Грузия может потерять 750 млн долларов из-за российских ограничений

В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек. Алавердашвили отметил, в прошлом году больше всего туристов из России приехало в Грузию в сентябре, их количество превысило 60,1 тысячи.
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