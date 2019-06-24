Назван ущерб Грузии от потери российских туристовЖурналистская правда 09:35

В 2018 году расходы визитеров составили 8 миллиардов лари, из них 2 миллиарда - это от российских визитеров. Кто не отменяет бронь в гостиницах Алавердашвили также подчеркнул, что высокобюджетные российские туристы меньше отменяют бронь и планируют приехать в Грузию с помощью альтернативных путей.

с чего всё началось

Обратил внимание Алавердашвили и на то, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока. По его мнению главы ассоциации, грузинскому правительству следует в данной ситуации разработать правильную стратегию.

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