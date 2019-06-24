Политика
Назван ущерб Грузии от потери российских туристовЖурналистская правда 09:35
Обратил внимание Алавердашвили и на то, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока. По его мнению главы ассоциации, грузинскому правительству следует в данной ситуации разработать правильную стратегию.
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с чего всё началось
В 2018 году расходы визитеров составили 8 миллиардов лари, из них 2 миллиарда - это от российских визитеров. Кто не отменяет бронь в гостиницах Алавердашвили также подчеркнул, что высокобюджетные российские туристы меньше отменяют бронь и планируют приехать в Грузию с помощью альтернативных путей.Sputnik Грузия08:21
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
Школьник из Тулы стал самым умным в России
Выпускник тульского лицея №2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ, получив по 100 баллов по каждому из сдаваемых экзаменов.
Обновлено в 08:48
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Политика
В России ввели запрет на полеты в Грузию
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее «вынужденной мерой», вводимой из-за «экстремистских действий», разворачивающихся на территории Грузии.
Обновлено 22 июня в 02:40
Происшествия
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter
В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Авто
Автопроизводители пугают предстоящим падением авторынка
Российские автопроизводителей совместно с ассоциацией РОАД провели сегодня конференцию, на которой попытались спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на авторынке страны.
Обновлено в 10:12
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
ЖКХ
Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии
В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Полтавская "Ворскла" поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов. Об этом сообщает группа On Football в Facebook.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
После взрывов боеприпасов в Казахстане часть солдат оказались в бункерах
Некоторые военнослужащие находятся в защищенных бункерах, расположенных в военном городке в Арыси в Туркестанской области Казахстана, где произошли взрывы боеприпасов, сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев.
Обновлено в 09:49
Культура
Максакова назовет имя «нового» убийцы Вороненкова
Обновлено в 08:59
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Экономика
Китайцы интересуются «Высочайшим»
Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun International интересуется приобретением контрольного пакета GV Gold (ПАО «Высочайший»), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Футбол
«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро»
Обновлено в 08:28
Политика
МИД Турции: Анкара приобрела С-400, несмотря на угрозы от Вашингтона
Турция приобрела российские комплексы ПВО, несмотря на угрозы от США, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу 24 июня, сообщает телеканал NTV Haber.
Обновлено в 09:10
Политика
Российский депутат оценил кресло главы грузинского парламента
Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48