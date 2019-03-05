Происшествия

Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены»Известия 02:20

Следствие ходатайствует об аресте субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Об этом сообщили в Бабушкинском суде Москвы во вторник, 5 марта.
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СК потребовал арестовать подрядчика «Самара Арены»

Взгляд.ру03:15

Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены»

Известия02:20

Глава компании-подрядчика строительства «Самары-Арены» обвиняется в хищении 2,5 млрд

РЕН ТВ02:27

Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд

Газета.Ru02:23

СК требует заключить под стражу бизнесмена Уласевича, который участвовал в строительстве стадиона «Самара Арена»

Эхо Москвы02:31

СК просит арестовать субподрядчика «Самара-арены» за уход от налогов и невыплату зарплаты

ТАСС02:17

СК РФ просит арестовать подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд

РИА Новости01:47
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:35, Ашберн
Политика

Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Политика

Законопроект о запрете хостелов в жилых домах прошел второе чтение

Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что законопроект перед вторым чтением остался в редакции первого чтения с минимальными изменениями, т.е. он будет однозначно запрещать размещать хостелы в жилых помещениях.
Обновлено в 03:11
Наука

Второго пациента в истории излечили от ВИЧ-инфекции

Житель Лондона стал вторым в истории человеком, в крови которого не нашли следов вируса иммунодефицита человека после трансплантации костного мозга от донора с врожденным иммунитетом, пишет The Guardian.
Обновлено в 02:37
Авто

AliExpress начнет продавать россиянам автомобили

AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Происшествия

СК Башкирии возбудил дело против избившего подчинённую полицейского

В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который избил свою подчинённую и угрожал ей убийством.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В катастрофе Ту-154 над Черным морем обвинили заправщиков самолета

Адвокат считает, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy

Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развода и депрессии, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.
Обновлено в 02:06
Политика

Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму украинца за мошенничество

ФСБ задержала в Крыму 27-летнего гражданина Украины, который промышлял незаконным оформлением российского гражданства.
Обновлено в 02:26
Здоровье

Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид «Эриспирус»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
Обновлено в 02:19
Общество

В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо

Обновлено в 03:02
Авто

Глава «Ростеха» протестировал Lada Vesta Sport на ледяной трассе

Обновлено в 02:12
Политика

Композиты в самолете МС-21 заменят на отечественные за два года

Использующиеся при строительстве самолета МС-21 композиционные материалы заменят на отечественные аналоги за два года, рассказал генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов.
Обновлено в 01:18
Экономика

ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о счетах, трастах и незадекларированных доходов граждан России из 58 стран, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:12
Экономика

НОВАТЭК и Total подписали договор купли-продажи 10% в «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 02:39
Происшествия

В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы

Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Спорт

Еще один эстонский лыжник признался в употреблении допинга

Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга, передает ТАСС.
Обновлено в 02:31
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12
Политика

В Госдуме пообещали высокие штрафы за публикацию фейковых новостей

По словам депутата, поправки к закону о борьбе с фейковыми новостями в СМИ и интернете предусматривают высокие штрафы, а также разграничение административной и уголовной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 03:16
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Самара Арена
Футбольный стадион в Самаре
Футбольный стадион в Самаре, построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. После чемпионата стадион был передан самарскому футбольному клубу «Крылья Советов». Архитектурной особенностью арены являются её «космические» мотивы - купол из металлоконструкций, своим внешним видом отсылающий к космической тематике. Так, полностью накрывая сооружение, к низу он венчается лучами - подобно звезде. При этом купол почти не закругляется, а практически прямолинейно устремлён вверх.
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