Происшествия
Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца
Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяцаРоссийская газета04:08
Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей.
Российская газета04:08
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Подрядчика космодрома «Восточный» задержали при попытке сбежать во Вьетнам
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Происшествия
Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца
Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей.
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