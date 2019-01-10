Происшествия
Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный. Как сообщается на сайте суда, он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
RT на русском03:29
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Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Обновлено в 03:26
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Новосибирске нашли тело врио замглавы сибирской транспортной полиции
Врио замначальника управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, полковник Руслан Кулиев в четверг обнаружен мертвым возле железнодорожных путей в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Двух пострадавших после ЧП в Магнитогорске выписали из больницы
"Пациенты, пострадавшие при обрушении жилого дома в Магнитогорске, идут на поправку: сегодня из больницы выписали подростка, днем ранее - его бабушку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Омске фельдшер «скорой» обвинила двух врачей в изнасиловании
Обновлено в 07:16
Происшествия
На Ставрополье в ДТП погибли женщина и подросток, четверо ранены
Сегодня около 13.30 в Ставропольском крае рядом с городом Нефтекумском произошло лобовое ДТП, в котором два человека погибли и четверо пострадали.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой
Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Скелет человека 25-летней давности обнаружили в шахте лифта в Москве
Как сообщало ИА REGNUM, немногим более месяца назад, в декабре 2018 года, останки двух человек были обнаружены на юге Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе домашний арест фигуранток «Нового величия»
Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Петербурге с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Под Челябинском выжила заблудившаяся в мороз 67-летняя туристка
Заблудившаяся туристка из Перми переночевала в горах Челябинской области и провела ночь у костра, пока ее не обнаружили спасатели.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В подвале дома в Краснодаре нашли замурованное тело мужчины
Сотрудники правоохранительных органов нашли в заложенном кирпичом подвале дома в Краснодаре тело мужчины.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Возбуждено дело после крупного пожара на заводе в Оренбургской области
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе промышленного цинкования в Новосергиевском районе.
Обновлено в 03:09