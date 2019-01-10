Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный. Как сообщается на сайте суда, он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Подрядчик космодрома Восточный арестован по делу о мошенничестве

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