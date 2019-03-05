Кубанский подросток с пистолетом вымогал деньги у школьниковВести.Ru 06:59

"Инцидент произошел в средней школе №10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников", - сказал собеседник агентства. Источник в администрации Темрюкского района уточнил агентству, что стрельба произошла накануне.

с чего всё началось

Подросток начал требовать деньги у школьников. Те отказались, и тогда он открыл стрельбу из пневматики. В результате пятеро подростков получили травмы мягких тканей.

Кубанский подросток с пистолетом вымогал деньги у школьников

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