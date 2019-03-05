Подросток устроил стрельбу у школы на КубаниРБК 04:57

Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

с чего всё началось

По данным обоих изданий, ранены пятеро подростков, всем оказана помощь. Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что полицейские проводят проверку.

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

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