Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на КубаниРБК 04:57
По данным обоих изданий, ранены пятеро подростков, всем оказана помощь. Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что полицейские проводят проверку.
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с чего всё началось
"Инцидент произошел в средней школе №10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников", - сказал собеседник агентства. Источник в администрации Темрюкского района уточнил агентству, что стрельба произошла накануне.Интерфакс05:08
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Экономика
Восемь россиян вошли в сотню самых богатых людей мира по версии Forbes
Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Названа стоимость проезда по платной трассе Москва–Санкт-Петербург
Проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в сумму около 2 тыс. рублей.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Рубин» объявил об уходе тренера вратарей Виталия Кафанова
Обновлено в 09:20
Политика
Сотруднику МИД РФ отказали во въезде в Чехию
Один из членов российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым не смог попасть в Чехию.
Обновлено в 05:40
Авто
Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Авто
Гиперкар Bugatti стал самым дорогим автомобилем в мире
Стоимость новинки составляет 11 миллионов евро (без учета налогов), и таким образом она является самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны
Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.
Обновлено в 06:57
Общество
Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира
Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике «Спартака» перед голом СКА в овертайме
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол.
Обновлено в 07:03
Экономика
«Лукойл» ненадолго стал дороже «Роснефти»
Впервые «Лукойл» стал дороже «Роснефти» в конце марта 2018 г.
Обновлено в 09:15
Космос
Экипаж МКС почувствовал запах спирта после открытия люка в Dragon-2
Экипаж МКС после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2 и открытия люка почувствовал необычный запах спирта.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Трое жителей Свободного осуждены за избиение до смерти приятеля
Трое жителей Свободного осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.
Обновлено в 03:39
Общество
Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга
Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, жены бизнесмена и одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова, освободив ее от обязательств перед кредиторами в размере более 1 миллиарда рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.
Обновлено в 09:23
Политика
«Нафтогаз» намерен пожаловаться на «Газпром» в ЕК
«Нафтогаз Украины» в конце апреля планирует подать в Еврокомиссию жалобу на «Газпром».
Обновлено в 08:42
Политика
Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Космос
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Пользователь YouTube под ником MrMBB333 опубликовал собственное исследование, сделанное с помощью сервиса Google Earth.
Обновлено в 01:29
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Назначен новый руководитель департамента добычи «Газпрома»
Департамент добычи (307) ПАО "Газпром" возглавил Сергей Меньшиков, ранее руководивший ООО "Газпром добыча Надым", сообщает "Газпром".
Обновлено в 09:14
Финансы
Минфин увеличивает покупку иностранной валюты
«Операции будут проводиться в период с 7 марта 2019 года по 4 апреля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,5 млрд руб.»,— сообщает министерство.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля
Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.
Обновлено в 08:22
Политика
В МИДе назвали безбашенным заявление США об усилении давления на Кубу
Заявление Болтона показало, что разговоры о «восстановлении демократии» в Венесуэле стали прикрытием для построения стран региона в соответствии с критериями США, сказал Щетинин после окончания мессы памяти Уго Чавеса в Москве.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Крымский мост взяли под охрану десантные катера
«Передача катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева»,— сказано в официальном сообщении пресс-службы Южного округа войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 04:22
Политика
Комитет поддержал поправки о блокировке оскорблений госсимволов
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять во втором, основном чтении резонансный законопроект о блокировке оскорблений государства, общества и госсимволов.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»
Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41