Происшествия

Подросток угрожал убить себя в московской школе
Lenta.ru
03:59

2. Подросток и раньше носил с собой нож По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ученик принес с собой канцелярский нож, который был у него в пенале. Когда у подростка произошел срыв, он достал нож из пенала — при этом по одним данным, он угрожал окружающим, по другим — нет.
Lenta.ru03:59
Сергей Собянин
В школу №1359 мальчик пришёл с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.
— Сергей Собянин, российский политикГоворит Москва 03:09

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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
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