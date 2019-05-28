Происшествия

Подросток ударил школьницу топоромГазета.Ru 04:29

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. По предварительной информации, между мальчиком и девочкой возник конфликт.
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В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
ТАСС04:12

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Хронология инцидентов с применением холодного оружия в российских школах с 2018 года

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В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом

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В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

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Нападение на школу в Вольске. Санавиация доставит пострадавшую девочку в Саратов

Четвертая Власть07:58

Нападение подростка на девочку в школе Вольского района. Чиновник рассказал подробности инцидента и дал характеристику семье мальчика

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Саратовский школьник ударил одноклассницу топором по голове

Взгляд-инфо04:00

Ученица школы в Вольске рассказала подробности нападения

Говорит Москва06:48
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Общество

Кличко открыл новый мост в Киеве со второго раза

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Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

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Обновлено вчера в 09:20
Общество

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Пенсионерка сдала в полицию Удмуртии почти 19 тысяч патронов

Пожилая жительница Удмуртии добровольно сдала в отделение полиции почти 19 тысяч патронов.
Обновлено в 04:37
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

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Футбол

Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки

Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Общество

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Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Водонаева вмешалась в скандал с Фриске

Звезда реалити-шоу Алена Водонаева вмешалась в скандал с долгом семьи покойной певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 05:53
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Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Политика

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия

Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

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Обновлено в 04:00
Общество

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К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
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