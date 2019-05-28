Подросток ударил школьницу топоромГазета.Ru 04:29

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

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В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. По предварительной информации, между мальчиком и девочкой возник конфликт.

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