Общество

Подростки могут стать самозанятымиВремя Бухгалтера 05:32

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет вправе зарегистрироваться в качестве самозанятых, если выполняется одно из условий: есть письменное согласие родителей; признаны судом или опекой полностью дееспособными; вступили в брак, в связи с чем стали полностью дееспособными.
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Подростки могут стать самозанятыми

Время Бухгалтера05:32

Подросток тоже может быть самозанятым

Главная книга03:36

Подростки смогут получать профессиональный доход только с согласия родителей или в браке

АПИ – Агентство правовой информациивчера в 16:13
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Политика

Украина может отказаться от Евровидения из-за России

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Происшествия

В Иркутске более 500 человек эвакуировали из горящего общежития

Обновлено в 20:34
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Политика

СМИ назвали размеры «гитлеровских пенсий» для бельгийцев

По данным издания, получателями пенсий являются нацисты, которые воевали на стороне фашисткой Германии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие

Космическое «Окно» России увеличено с 40 до 50 тыс. километров

Обновлено в 18:55
Политика

В бундестаге признались в нарушении Германией международного права

Отчет экспертов, подготовленный специально для парламента Германии, показал, что решение Берлина признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным с точки зрения международного права, сообщает телеканал Das Erste.
Обновлено в 18:59
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Приморье

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек на пожаре в частном доме, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Обновлено в 18:58
Политика

Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Названы условия победы России над НАТО и Японией

Сивков указывает, что РФ располагает достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками, но испытывает нехватку легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.
Обновлено в 16:14
Хоккей

Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»

Обновлено в 18:34
Общество

Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено в 16:56
Политика

МИД Швеции вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Источник рассказал о модернизации стартового комплекса в Плесецке

Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель "Союз-2" в 2022 году, на космодроме под эту ракету уже реконструированы два стартовых комплекса, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:02
Футбол

«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Происшествия

Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, покинул Россию

Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, руководство которого арестовано по делу о мошенничестве, уехал за границу.
Обновлено в 05:00
Общество

Наследство Лагерфельда может получить его кошка

Обновлено в 16:45
Общество

Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

США направили эсминец в Черное море

Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Политика

В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы

Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Экономика

Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»

Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
Обновлено в 14:23
Общество

Суд признал приговор бывшей жене Джигарханяна законным

Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной на 200 часов обязательных работ за нарушение тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров

Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 20:48
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Экономика

Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Экономика

Level Group Вадима Мошковича купила участок в центре Москвы

Level Group Вадима Мошковича купила участок в центре Москвы Level Group приобрела под застройку участок в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Донском районе Москвы, рассказали несколько собеседников "Ъ" на рынке недвижимости.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat

Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
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