Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00. Как стало известно «МК», экстренные службы вызвала местная жительница, которая шла домой с работы.

с чего всё началось

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс". Утром в Зеленограде случайная прохожая обнаружила тело подростка и его рюкзак в лесополосе рядом с одной из школ.

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

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