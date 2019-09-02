Происшествия
Российская газетаПодросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс". Утром в Зеленограде случайная прохожая обнаружила тело подростка и его рюкзак в лесополосе рядом с одной из школ.
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с чего всё началось
Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00. Как стало известно «МК», экстренные службы вызвала местная жительница, которая шла домой с работы.Московский Комсомолец03:57
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Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Политика
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Армия и оружие
МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе
Операция США в сирийском Идлибе поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии, заявили в пресс-службе МИД России.
RT на русском 06:44
Политика
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
«Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.
Комсомольская правда 06:28
Гаджеты
В iOS 13 нашли упоминания умных очков Apple и системной AR-оболочки StarBoard
В текстовом файле описывается системная оболочка StarBoard, предназначенная для приложений дополненной реальности.
iXBT.com 06:23
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Музыка
Курские артисты исполнили гимн и попали в Книгу рекордов Гиннесса
Themediacity.ru 04:49
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45
Авто
Стало известно название кроссовера Geely SX11 для России
Стало известно название кроссовера Geely SX11 в России.
Vevby.ru 04:46
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
Мэр Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку
Кто будет исполнять обязанности главы Златоуста после отставки Жилина, пока не сообщается.
Европейско-Азиатские новости 08:18
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Общество
Ученые рассказали, почему спорить с женщинами бесполезно
Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, в связи с чем спорить с ними зачастую бесполезно.
Мойка78 вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна.
Дни.ру 05:37
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26