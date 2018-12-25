Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в МосквеИзвестия13:13
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря. Инцидент произошел на Таллинской улице.
Известия13:13
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Армия и оружие
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету
Обновлено в 15:58
Происшествия
СК завел дело после убийства четырех человек в Ульяновске
В квартире жилого дома в Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, еще один 17-летний местный житель был госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 16:16
Здоровье
Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года
Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани
Обновлено в 17:37
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В США скончался еще один ребенок-мигрант из Гватемалы
Обновлено в 18:56
Экономика
Путин подписал закон о повышении уровня МРОТ
Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией.
Обновлено в 18:36
Политика
В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»
В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Путешествия
АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году
Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Общество
Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.
Обновлено в 17:36
Политика
Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции
В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 12:58
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Триполи смертник взорвался в здании МИД Ливии
По данным местных СМИ, смертник подорвал себя в здании МИД. Над крышей здания виден густой дым.
Обновлено в 03:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Политика
Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко
Вице-премьер отметил, что Путин и Лукашенко во время встречи затрагивали вопрос цен на энергоресурсы, а также наиболее острый для Белоруссии вопрос — так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Обновлено в 13:50
Общество
Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве
Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».
Обновлено в 13:51
Общество
Пруд или стена: оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
The concrete wall across the street looks like a body of water from r/mildlyinteresting Комментаторы тут же разделились на два лагеря: одни увидели на фотографии пруд у дома, другие же разглядели бетонную стену пристройки.
Обновлено в 11:21
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Политика
Завершились переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:47
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Обновлено в 07:35
Общество
Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования
По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.
Обновлено в 16:01
Политика
Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России
Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.
Обновлено в 18:03
Происшествия
WP сообщило о возможной причине крушения Boeing 737 Max в Индонезии
Специалисты, устанавливающие причины крушения Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.
Обновлено в 18:57
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья
В случае наступления состояния похмелья не рекомендуется принимать аспирин.
Обновлено в 08:35