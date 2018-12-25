Происшествия

В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
Вести.Ru
13:35

Мимо проходил парень 1999 года рождения. По непонятной причине он запрыгнул на заднюю конструкцию щетки, и его затянуло в механизм. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, от полученных травм молодой человек скончался на месте.
Вести.Ru13:35

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Пешеход погиб после прыжка на щетку трактора в Строгино

Вечерняя Москва14:17

В Москве погиб пешеход, попав под снегоуборочный трактор

Московский Комсомолец15:10

В Москве погиб пешеход, запрыгнувший на механическую щетку трактора

Москва 2414:07

Пешеход в Строгино погиб после прыжка на механическую щетку трактора

Агентство Москва13:49

Молодого человека затянуло под снегоуборочную технику на северо-западе Москвы

ТАСС13:04

В Москве подростка перемололо в снегоуборочной машине, пишут СМИ

РИА Новости12:57

Юношу перемололо в снегоуборочной машине в Москве

РЕН ТВ12:06
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Происшествия

Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске

В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Перестрелка произошла в центре Казани

Обновлено в 15:37
Происшествия

Двое подозреваемых в деле о пожаре на шахте в Соликамске арестованы

Обновлено в 07:30
Происшествия

МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части

В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия

У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал

Обновлено в 10:28
Происшествия

При столкновении конных повозок в Баварии пострадали 20 человек

В результате столкновения двух конных повозок в немецкой Баварии травмы получили 20 человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Москве у родителей юных футболистов украли около миллиарда рублей

В Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которых подозревают в мошенничестве с общей суммой ущерба около миллиарда рублей, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей

Обновлено в 04:57
Происшествия

Снесенный в результате ДТП монумент на Дороге жизни восстановят

В правительстве Ленинградской области пообещали, что памятный столб отремонтируют за счет мемориального музея «Дорога жизни».
Обновлено в 12:01
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