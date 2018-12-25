Происшествия
В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщикВести.Ru13:35
Мимо проходил парень 1999 года рождения. По непонятной причине он запрыгнул на заднюю конструкцию щетки, и его затянуло в механизм. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, от полученных травм молодой человек скончался на месте.
Вести.Ru13:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обновлено в 15:37
Происшествия
Двое подозреваемых в деле о пожаре на шахте в Соликамске арестованы
Обновлено в 07:30
Происшествия
МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой
Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Адвокат жены Глушакова обвинил игрока в выводе 170 млн рублей
Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков во время бракоразводного процесса вывел из семейного бюджета 170 миллионов рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части
В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия
У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал
Обновлено в 10:28
Происшествия
При столкновении конных повозок в Баварии пострадали 20 человек
В результате столкновения двух конных повозок в немецкой Баварии травмы получили 20 человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Москве у родителей юных футболистов украли около миллиарда рублей
В Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которых подозревают в мошенничестве с общей суммой ущерба около миллиарда рублей, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Обновлено в 04:57
Происшествия
Снесенный в результате ДТП монумент на Дороге жизни восстановят
В правительстве Ленинградской области пообещали, что памятный столб отремонтируют за счет мемориального музея «Дорога жизни».
Обновлено в 12:01