Происшествия
Подростков задержали за двойное убийство в ПодмосковьеLenta.ru 15:57
Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Московской области Ольга Врадий.
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В Подмосковье подростки убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты
Комсомольская правда15:01
СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростками двух сестер в Подмосковье
Агентство Москва14:23
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