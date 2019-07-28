Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Московской области Ольга Врадий.

Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего при обстреле с азербайджанской стороны.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Политика Директор нацразведки США уйдет в отставку 15 августа Директор нацразведки США Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Происшествия У больницы Навального задержали около десяти человек По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.

Политика Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.

Кино Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат в выходные Американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 513,5 млн рублей за минувший уик-энд.

Общество Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.

Политика В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.

Футбол Назван лучший игрок футбольного матча ЦСКА — «Локомотив» Как передавало ИА REGNUM, 28 июля московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в домашнем матче третьего тура чемпионата России.

Политика Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.

Общество В Амурской области эвакуируют местных жителей в связи с паводком По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах. 25 июля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.

Политика Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми» Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".