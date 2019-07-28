Происшествия

Подростков задержали за двойное убийство в ПодмосковьеLenta.ru 15:57

Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Московской области Ольга Врадий.
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