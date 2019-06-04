Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в МосквеИнтерфакс 14:03

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
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В московское ОВД вызвали «скорую» для задержанного подростка. Свидетели сообщают, что его бил полицейский

Snob.ru14:51

ОНК сообщила прокуратуре о госпитализации подростка после акции в Москве

РБК14:36

Одного из несовершеннолетних, которых задержали сегодня на марше в Москве, госпитализировали

Эхо Москвы14:01

ОНК запросила прокуратуру в связи с госпитализацией подростка после акции в Москве

ТАСС15:04

Задержанного на шествии в Москве подростка увезли из ОВД в больницу

News.ru16:05

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Интерфакс14:03

В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подростка

Говорит Москва15:38
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Происшествия

Алексея Навального отпустили из полиции

Обновлено в 15:45
Общество

На марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве задержаны более двухсот человек

Среди задержанных оказалось много журналистов – как российских, так и иностранных СМИ.
Обновлено в 08:30
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
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Игры

Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077

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Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Общество

Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского

Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Недвижимость

Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях

За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома.
Обновлено в 14:39
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца

Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 17:08
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Авто

Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты»

В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.
Обновлено в 13:57
Футбол

«Шахтер» запросил у «Ромы» 20 млн евро за своего защитника

Исмаили уже подписался на страницу клуба в Instagram и начал активно лайкать записи римлян, однако итальянский клуб отпугивает тот факт, что "Шахтер" хочет получить за 29-летнего бразильца 20 млн евро.
Обновлено в 16:44
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Политика

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 11:36
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Лесной пожар в Самарской области локализован

Обновлено в 14:37
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
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Здоровье

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Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Игры

Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней

Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
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