Подростка госпитализировали после задержания на акции в МосквеИнтерфакс 14:03

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

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