Экономика

Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанолаРоссийская газета вчера в 21:40

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Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области. Соглашение об этом заключили Корпорация развития Дальнего Востока и акционерное общество "Технолизинг" в присутствии вице-премьера - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева.
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Производство метанола развернется на Дальнем Востоке

Deita.ru10:15

В Амурской области создадут крупное производство метанола

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Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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