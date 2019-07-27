Экономика
Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанолаРоссийская газета вчера в 21:40
Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области. Соглашение об этом заключили Корпорация развития Дальнего Востока и акционерное общество "Технолизинг" в присутствии вице-премьера - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева.
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КРДВ и «Технолизинг» из группы ЕСН заключили соглашение о строительстве метанольного завода в Приамурье
Интерфакс - Россиявчера в 10:00
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