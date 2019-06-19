Экономика
Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХНациональная служба новостей вчера в 08:27
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ
RT на русскомвчера в 13:35
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Происшествия
Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение
Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Экономика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Общество
СКР проверит аварийное жилье в Асбесте после обращения к Путину
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено 18 июня в 05:38
Футбол
Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, вероятно, пропустит предсезонный сбор команды.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Волкер заявил, что Россия должна «прекратить ложь» вокруг MH17
Спецпредставитель американского госдепа считает, что Москва должна наказать виновных Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии рейса MH17 и наказать виновных, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 00:45
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:25
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
В Италии в жилом доме произошел взрыв
В итальянском городе Гориция в жилом двухэтажном доме произошел взрыв, передает телеканал TGCOM24.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено вчера в 19:17
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Минпромторг предложил начать программу не в 2019 г., как просил автоконцерн, а в следующем, говорит человек, знакомый с обсуждением программы.
Обновлено вчера в 17:44