Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Энергетика Энергетика Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной» По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».

Энергетика Энергетика Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Энергетика Энергетика На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.

Энергетика Энергетика В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.

Энергетика Энергетика Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» углубляется в Арктику «Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.

Энергетика Энергетика Австралия обошла Катар по экспорту природного газа

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Энергетика Энергетика В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.

Энергетика Энергетика Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.

Энергетика Энергетика В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,43% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 9 декабря составил 15,475 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,43%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика Индия отказывается от нефтедоллара В начале ноября между Индией и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому для расчётов за иранскую нефть будут применяться индийские рупии.