Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Игры
В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront
Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.
Обновлено в 05:51
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Авто
Несколько несложных правил помогут быстро снизить расход топлива
Наиболее распространенным способом снизить расход горючего является стиль езды.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Ющенко и Саакашвили хорошо сработались в махинациях с оборонкой
Виктор Ющенко в бытность своего президентства на Украине отметился значительной военной поддержкой Грузии, которую тогда возглавлял ныне подавшийся в бега Михаил Саакашвили.
Обновлено в 10:11
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Футбол
Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл инфаркт
Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал, как его клиент перенёс инфаркт во время тренировки.
Обновлено в 06:25
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Британские ученые начали производство белка для создания продуктов
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Месси забил 600-й гол за «Барселону»
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Кино
Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей
Многие верили, что Каневский действительно сотрудник уголовного розыска — из разных уголков страны к нему ездили за советом и поддержкой.
Обновлено в 06:02
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин подписал поручения по жилью и благоустройству
Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Появилось новое видео курения депутатом Резником гашиша
Если накануне НЕВСКИЕ НОВОСТИ опубликовали кадры того, как Резник курил самокрутку с марихуаной, то на этот раз все серьезнее – Резника застали с трубкой для курения гашиша.
Обновлено в 08:27