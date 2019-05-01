Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Авто
Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Иркутске загорелся торговый центр
В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Подлодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят на ремонт в 2020 году
Подлодки Черноморского флота «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят на плановый ремонт в Санкт-Петербург в конце 2020 года.
Обновлено в 02:38
Баскетбол
Кантер и Маррей получили по техническому фолу за стычку в конце матча
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер и разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получили по техническому фолу за стычку на последней минуте второго матча полуфинала плей-офф НБА Западной конференции.
Обновлено в 02:50
Экономика
Приватбанк направит на дивиденды государству 90% прибыли за 2018 год
Крупнейший банк Украины Приватбанк, ранее принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому и национализированный в 2016 году, направит на выплату дивидендов 90% чистой прибыли за 2018 год в сумме 11,52 млрд гривен (около $427 млн).
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Уже в этом году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник
Первый полноприводный автомобиль из ОАЭ под названием Al Reem появится на местном и арабском рынках к концу этого года, сообщили представители автопроизводителя Sandstorm Automotive Factory на пресс-конференции в Dubai Investment Park.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Авто
Nissan поставил крест на родстере 370Z
Некоторые источники в компании Nissan утверждают, что крест поставлен не только на родстере, но и на семействе 370Z в целом, другие же инсайдеры отмечают, что Nissan все-таки рассматривает возможность разработки нового поколения 370Z.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:44
Политика
Порошенко собирается создать новую проевропейскую партию
Пётр Порошенко планирует перед парламентскими выборами создать объединённую проевропейскую партию на базе «Блока Петра Порошенко».
Обновлено в 06:09
Кино
Завершились съемки последней серии «Теории большого взрыва»
Завершились съемки последнего эпизода телесериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory).
Обновлено в 07:04
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Москве проходит митинг в память о жертвах в Доме профсоюзов в Одессе
Драка завершилась поджогом Дома профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
Обновлено в 07:26
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25