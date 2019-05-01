Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
Обновлено в 04:41
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
Затяжные зимние полярные вихри охлаждают луну Сатурна Титан
Обновлено 30 апреля в 07:05
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным
Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.
Обновлено вчера в 02:42
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».
Обновлено вчера в 19:01
Игры
Авторы порнороликов создают RPG Subverse
В позапрошлом месяце появилась информация о том, что разработчики студии FOW, которые являются авторами порнографических роликов на Source-движке, планируют создать RPG Subverse.
Обновлено в 01:28
Общество
Названы города России с самыми несчастными жителями
Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.
Обновлено в 05:52
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе
Обновлено вчера в 22:16
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Третий по величине город штата Айова, Давенпорт, оказался затоплен, несмотря на принятые властями меры по укреплению дамбы.
Обновлено в 04:07
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Футбол
«Милан» и «Интер» направили запросы по Мюллеру
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может сменить клуб.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы
Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Валентин Жуков стал веломарафона в честь Дня Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:49
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Культура
Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей
Леониду Каневскому исполняется 80 лет. Он сыграл множество ролей в театре и кино, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 06:02