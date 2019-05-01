Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.

Энергетика Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+ Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Музыка Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».

Игры Авторы порнороликов создают RPG Subverse В позапрошлом месяце появилась информация о том, что разработчики студии FOW, которые являются авторами порнографических роликов на Source-движке, планируют создать RPG Subverse.

Общество Названы города России с самыми несчастными жителями Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.

Футбол Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» «Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.

Происшествия Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Культура Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Общество Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США Третий по величине город штата Айова, Давенпорт, оказался затоплен, несмотря на принятые властями меры по укреплению дамбы.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Шоу-бизнес Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн 46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.

Политика Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

Общество 95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Валентин Жуков стал веломарафона в честь Дня Победы, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.